شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس ضاحية «حياوه» ينتخب خالد المنصوري رئيساً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أقر مجلس ضاحية حياوه التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، خلال اجتماعه الأول الذي عُقد بمقر المجلس في مدينة خورفكان بالاتفاق انتخاب خالد أحمد حسن المنصوري، رئيساً للمجلس، وعلي إبراهيم الحوسني نائباً للرئيس.

ويأتي عقد الاجتماع تنفيذاً للمرسوم الأميري الصادر عن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رقم (20) لسنة 2021، بتشكيل المجلس والداعي إلى اختيار الرئيس ونائب الرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين.

واستهل خميس السويدي الاجتماع بتقديم الشكر والثناء إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل لدائرة شؤون الضواحي والقرى ومجالس الضواحي وإيمانه بدور المجالس المهم كونها همزة الوصل بين المجتمع والحكومة وما يقع على عاتق أعضاء المجالس من العمل على إيصال صوت المواطنين إلى المسؤولين.