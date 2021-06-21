شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه وكهرباء الإمارات» تعيّن آندي بيفين مديراً جديداً ل«مشتريات السعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، تعيين آندي بيفين، مديراً جديداً لدائرة مشتريات السعة، ليتولى مسؤولية تطوير الجوانب الفنية للمشاريع الرئيسية في الشركة.

ويتسلم آندي مهامه من جون هيرست، الذي سيواصل مهامه بصفته مستشاراً للشركة خلال هذه المرحلة الانتقالية لضمان سلاسة عملية نقل المهام.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة «نتقدم بجزيل الشكر إلى جون هيرست، لمساهمته الفعالة في تعزيز مكانة الشركة والقطاع، ونجاحه في قيادة المشاريع الحيوية والرائدة عالمياً التي تنفذها الشركة. كما يسُرنا الترحيب بانضمام آندي بيفين، إلى فريق الإدارة العليا، ونتطلع للاستفادة من خبرته الواسعة في قطاع الطاقة من خلال القيمة التي يأتي بها إلى الشركة.»

وقبيل انضمامه إلى الشركة، شغل آندي منصب المدير والشريك المؤسس في شركة «ريتش سولار أنرجي» ومقرها أستراليا. كما تولى مناصب قيادية في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، منها الرئيس التنفيذي لشركة شمال الزور في الكويت، والمدير التنفيذي لشركة الحد للطاقة في البحرين، والمستشار التنفيذي في شركة سوميتومو كوربوريشن بأبوظبي.

وقال بيفين «يسعدني الانضمام إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات، للإسهام في مسيرة النجاح التي حققتها الشركة في قطاع الطاقة. وأتطلع للعمل ضمن فريق موظفي الشركة لمواصلة تعزيز مكانة القطاع الذي يضع بشكل استراتيجي مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة الريادية في المقدمة».