شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» و«موديز» تمنحان «القابضة» (ADQ) تصنيفات قوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

منحت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لشركة «القابضة» (ADQ) درجتي AA وF1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعتبر القابضة ذراعاً استثمارية استراتيجية طويلة الأجل لإمارة أبوظبي، وتتوافق أهدافها الاستراتيجية بشكل وثيق مع الأهداف الاقتصادية الوطنية. وتتوقع الوكالة أن تحصل الشركة على دعم استثنائي من الحكومة في حال اقتضت الضرورة لذلك.

في سياق متصل، منحت وكالة موديز التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة «القابضة» (ADQ) درجة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تصنيف الشركة مع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي، نظراً للترابط الجوهري بينهما، بحكم كون الشركة ذراع استثماري حكومي.

وتضم «القابضة» (ADQ) مجموعة من لشركات الوطنية الرائدة مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وكذلك شركة «صناعات»، لذا تعد القابضة (ADQ) إحدى الآليات الأساسية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية لحكومة أبوظبي لتقليل اعتماد الاقتصاد المحلي على قطاع النفط وخلق فرص عمل للإماراتيين.

وأضافت الوكالة إن التصنيف الائتماني للقابضة (ADQ) يستفيد من نطاق واسع من محفظة تضم أكثر من 90 كيانًا تشغيلياً، وامتلاكها لحيازات سيولة جيدة، بالإضافة إلى استثماراتها في مجالات الموانئ والطاقة.