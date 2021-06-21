شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» توفر التشريعات القانونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أخيراً نجاحها في تطوير نموذج أولي قائم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) باستخدام محرك بحث ذكي، لتسهيل البحث عن التشريعات القانونية للموظفين على الموقع الداخلي للهيئة.

كما تأتي هذه المبادرة ضمن خارطة طريق الذكاء الاصطناعي المعتمدة للهيئة (2020-2025) التي تواءمت مع التوجهات الحكومية وأهداف «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، و «استراتيجية التحوّل الرقمي» في هيئة الطرق والمواصلات.

حيث يهدف محرك البحث الذكي المطور إلى توفير منصة قانونية معرفية لجميع التشريعات الخاصة بالهيئة. وتهدف إلى تفعيل الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الداخلية.

وفي هذا الإطار، حولت مجموعة من التشريعات إلى صيغ رقمية ذكية، تعالج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلم الآلة، ما يمكن النموذج المطور من فهم المحتوى القانوني وإيجاد النصوص ذات الصلة دون الحاجة إلى كتابة النص المراد البحث عنه بشكل حرفي، وتهدف هذه الصيغة الرقمية الذكية إلى تسهيل عملية «التعليم الآلي»، حيث إن هذا النوع من الملفات الرقمية مخصص للتعامل مع الحاسوب على غرار الملفات التقليدية المصممة للقراءة من البشر. ويتميز محرك البحث بأنه يتصل بجميع الوثائق والمستندات ذات العلاقة بتشريعات الهيئة، ويضمن دقة المعلومات والبيانات المتاحة لموظفي الهيئة، ويعتبر منصة إلكترونية متكاملة تساهم في تسهيل عملية البحث عن الوثائق المطلوبة في إطار زمني قصير، وتزويد مستخدميه بالمعلومات المطلوبة بمعايير دقيقة.