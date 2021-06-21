شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» بدبي تشجع موظفيها على التبرع بالدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي، حملة تبرع بالدم لتشجيع موظفيها على التبرع، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء، ودعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، إذ شهدت الحملة إقبالا واسعا من موظفي الدائرة من الإداريين والعاملين بالمساجد، ما ترك أثراً إيجابياً أوضح مدى تكافل الجهات الوطنية بما يصب في صالح المجتمع.

وعملت الدائرة على تأمين وسيلة نقل تقل الموظفين الراغبين بالتبرع إلى مستشفى لطيفة، حيث تم إرسال بطاقات الكترونية على الموظفين للتسجيل للتبرع، وتوعيتهم بأهمية التبرع، وأظهرت القائمة عدد كبير من الموظفين الراغبين في تلبية احتياجات مهمة للمجتمع، كإنقاذ حياة المرضى بتوفير كميات من الدم، إذ تعد حملة التبرع بالدم حملة خيرية، ومبادرة إنسانية تقوم على مبدأ المشاركة والعطاء وإحياء قيمة التطوع بين الموظفين وأبناء المجتمع بمختلف فئاته.