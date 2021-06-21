شكرا لقرائتكم خبر عن «فيليبس» ترسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة رويال فيليبس، إحدى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الصحية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PHG) وبورصة أمستردام تحت الرمز (AEX: PHIA)، عزمها الإضاءة على رؤيتها الخاصة بمستقبل قطاع الرعاية الصحية، التي يُمكن تحقيقها بمراكز التحكم التعاونية السريرية القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحلول الرائدة في ميدان التطبيب عن بُعد، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الصحة العربي 202.

ودفعت أزمة كوفيد-19 العالم نحو التركيز على مزايا الرعاية الافتراضية، وأبرزت قيمتها عامل تمكين قابلاً للتطوير، بما يعزز إمكانية توفير الرعاية الصحية عالية الجودة في بيئات وظروف محدودة الموارد، ما يُبرز الحاجة إلى تطوير نظام رعاية صحية أكثر مرونة وشمولاً. وسُرعان ما اعتمدت مُختلف المجتمعات في جميع أنحاء العالم سُبل الرعاية الافتراضية والتعاونية بوصفها بديلاً آمناً ومُريحاً للطرق التقليدية لتقديم الرعاية. وفي الوقت نفسه، ازدادت معدلات تقبل الأطباء للتوجه الجديد تدريجياً، لا سيما مع تحول التفاعل مع المرضى والتواصل معهم عبر «الإنترنت» بدلاً من أسرّة المستشفيات إلى أمر اعتيادي. وأدرك المرضى ومزودي خدمات الرعاية الصحية والأطباء فوائد الحلول التكنولوجية من حيث الربط بين الأشخاص والأماكن، ما يرسم ملامح النمط الجديد للرعاية الصحية.

فينشينزو فينتريشيلي

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فينشينزو فينتريشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: «نؤمن بأنّ مستقبل قطاع الرعاية الصحية يتمحور حول توفير الحد الأقصى من فرص التطور التكنولوجي، بحيث تتحول الرعاية القائمة على القيمة إلى واقع نعيشه يومياً، ما يعكس ضرورة الاستثمار في مزايا التطبيب عن بُعد، وزيادة فرص الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين الذين يُعانون من نقص الإمدادات، وضمان توفير التعاون الوثيق بينهم».

وتعتزم «فيليبس» خلال فعاليات المعرض والمؤتمر، استعراض ابتكاراتها الرائدة في الرعاية الصحية، ما يسهل التواصل والتعاون بين أخصائيي التكنولوجيا والخبراء، حالياً وفي المستقبل، ويُسهم في تحقيق هدف الشركة المكون من أربع نقاط تتمحور حول تحسين النتائج الصحية، وتعزيز تجربة المرضى والعاملين في القطاع، إلى جانب الحد من تكاليف الرعاية، بما في ذلك:

علم الأمراض الرقمي إلى جانب التعاون عن بُعد وفي الوقت الفعلي. ووحدة العناية المركزة عن بُعد. والتخطيط بالموجات فوق الصوتية عن بُعد. والرعاية الافتراضية.

وإلى جانب تركيزها على ميدان الرعاية الصحية عن بُعد، تسعى فيليبس لاستعراض ابتكاراتها في علم الأشعة، إحدى مجالات تركيزها الأساسية والتي تسمح بتحقيق أهداف الشركة من حيث الرعاية القائمة على القيمة.