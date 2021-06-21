جونسون: قيود كورونا تنتهي في 19 يوليو

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"الخليج 365" من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إنه "يبدو جيدًا" أن يكون 19 يوليو "نقطة النهاية" لقيود فيروس كورونا في إنكلترا، لكنه لم يستبعد احتمال حدوث مزيد من الإغلاق في الشتاء.

قال بوريس جونسون عندما سئل عما إذا كان بإمكانه استبعاد إمكانية إعادة فرض تدابير كورونا في وقت لاحق من هذا العام: "لا يمكنك أبدًا استبعاد أنه سيكون هناك مرض جديد، بعض الرعب الجديد الذي لم نضعه في حساباتنا".

وأضاف: "ولكن بالنظر إلى ما وصلنا إليه، وفعالية اللقاحات ضد جميع المتغيرات التي يمكننا رؤيتها حاليًا، أعتقد أنه من الجيد أن يكون 19 يوليو هو نقطة النهاية هذه."

وقال رئيس الوزراء إن البلاد يمكن أن تمر "بشتاء قاسٍ لجميع أنواع الأسباب غير المتوقعة".

ضغوطات صحية

وتابع: "من الواضح أن هناك ضغوطًا كبيرة على هيئة الخدمات الوطنية الصحية NHS، وهذا سبب إضافي لتقليل عدد حالات كورونا الآن، ومنح الهيئة مساحة التنفس التي تحتاجها للتعامل مع كل تلك الضغوط الأخرى".

وحذرت مستشارة الحكومة العلمية، الدكتورة سوزان هوبكنز، في عطلة نهاية الأسبوع من أنه قد تكون هناك حاجة إلى الإغلاق الشتوي إذا أصبحت المستشفيات "مكتظة" في مرحلة ما.

كما قلل جونسون من احتمال رفع قيود فيروس كورونا في وقت مبكر، عندما أعلن عن تأجيل الخطوة الرابعة من خريطة طريق إنكلترا للخروج من الإغلاق لمدة أربعة أسابيع - دفعها من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وقال رئيس الوزراء إنه سيتم إجراء مراجعة في 5 يوليو لمعرفة ما إذا كان يمكن اتخاذ إجراء عاجلاً.

حالات دلتا

وقال جونسون إن أعداد الحالات المتغيرة في دلتا "كانت للأسف في ارتفاع"، وأضاف: "إنها ترتفع بنحو 30٪ في الأسبوع في الحالات، وترتفع حالات الاستشفاء بنفس المقدار تقريبًا ، وبالتالي ، للأسف ، يتم إدخال وحدات العناية المركزة في وحدة العناية المركزة".

وأكد رئيس الوزراء: "علينا توخي الحذر لكننا سنتابع البيانات طوال الوقت."

وقال جونسون إن الحكومة "تبحث" في احتمال إعفاء أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل من الاضطرار إلى الحجر الصحي بعد عودتهم من الخارج.

لكنه قلل من شأن الاقتراحات بشأن تخفيف واسع النطاق للقيود المفروضة على السفر الدولي وشيك الحدوث.

وقال جونسون: "أريد أن أؤكد أن هذا سيكون - مهما حدث - عامًا صعبًا للسفر". وأضاف: "ستكون هناك متاعب، سيكون هناك تأخير، أخشى ، لأن الأولوية يجب أن تكون للحفاظ على البلد آمنًا ووقف عودة الفيروس."

حدة الاقتراحات

وعلى صلة، سعى مقر داونينغ ستريت أيضًا إلى التخفيف من حدة الاقتراحات الخاصة بإلغاء تدابير الاغلاق مبكرًا، حيث قال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحفيين: "سنراقب بيانات الحالة يومًا بعد يوم لمعرفة ما إذا كان المضي قدمًا بعد أسبوعين ممكنًا".

وأضاف: "سترى البيانات التي نبحث عنها - تم تسجيل 10000 حالة لليوم الثالث على التوالي يوم السبت وهو أعلى مستوى منذ 2 فبراير، كما يستمر متوسط سبعة أيام لدخول المستشفى في الارتفاع. كما أن تناول وحدات العناية المركزة آخذ في الارتفاع".

وإذ ذاك، قال وزير الأعمال كواسي كوارتنغ لشبكة (سكاي نيوز) في وقت سابق يوم الاثنين إن رفع القيود قبل أسبوعين "أمر غير مرجح". وأضاف: بشكل عام، تمسكنا بالمواعيد التي حددناها. أعتقد الآن أنني أركز بشدة على يوم 19 يوليو".

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