آخر أخبار التعليم| تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية.. وتسريب الامتحان التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة لطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم:

- الثانوية العامة.. أول تعليق من طارق شوقي على تسريب الامتحان التجريبي

- نصائح وتحذيرات.. تعليمات عاجلة من "التعليم" لطلاب الثانوية العامة

- لن نترككم.. تسريب امتحان الثانوية العامة على جروب جديد يضم ربع مليون

- تسريب الامتحان التجريبي لمادتي الأحياء والإستاتيكا لطلاب الثانوية

- بدائل الثانوية| مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (تعرف على الشروط)

- بدائل الثانوية العامة| شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

- بدائل الثانوية العامة| مدرسة الميكاترونيات للتكنولوجية التطبيقية (تعرف على الشروط)

- نصائح لطلاب الثانوية العامة للتخلص من الضغط العصبي (فيديو)

- مصدر بـ"تعليم الجيزة" يكشف حقيقة تعديل نموذج الإجابة لـ"عربي" الشهادة الإعدادية

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