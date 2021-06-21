وزير الخارجية يناقش فرض آليات للتفتيش السريع لمواقع إيران النووية

ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أهمية فرض آليات للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية. وجرى خلال زيارة الوزير إلى العاصمة النمساوية فيينا، مناقشة أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني، ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما ناقش الجانبان أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالميًا، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.



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