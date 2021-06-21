مطالبات نيابية بإقالة الغنوشي والمشيشي

دعت الكتلة الديمقراطية «38 نائبا»، إلى استقالة كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، تمهيدا لحل الأزمة السياسية في تونس. واعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار،، أن تونس تعيش حاليا «أحلك أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية»، مقترحا على من سماهم الفاعلين السياسيين، «خارطة طريق لتجاوز هذه الأزمات».

وتصدرت الخارطة التي طرحها عمار على صفحته في فيسبوك، استقالة المشيشي، مقترحا ثلاثة أسماء يختار الرئيس قيس سعيد من بينها، «الشخصية الأقدر لتكوين حكومة سياسية مصغرة تكون أولويتها اقتصادية صحية». أما ثاني أبرز المطالبات في الخارطة المقترحة، فتمثل باستقالة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، على أن يتفرغ مجلس النواب خلال الفترة القادمة لـ«تعديل النظام الانتخابي والسياسي».