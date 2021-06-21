مطالبات نيابية بإقالة الغنوشي والمشيشي

وتصدرت الخارطة التي طرحها عمار على صفحته في فيسبوك، استقالة المشيشي، مقترحا ثلاثة أسماء يختار الرئيس قيس سعيد من بينها، «الشخصية الأقدر لتكوين حكومة سياسية مصغرة تكون أولويتها اقتصادية صحية». أما ثاني أبرز المطالبات في الخارطة المقترحة، فتمثل باستقالة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، على أن يتفرغ مجلس النواب خلال الفترة القادمة لـ«تعديل النظام الانتخابي والسياسي».
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