4 جنود تشيكيين متهمون في وفاة أفغاني

وجهت الشرطة العسكرية التشيكية اتهامات لأربعة جنود على خلفية وفاة أفغاني قتل جنديا تشيكيا في 2018، وفق ما أفاد مدع الإثنين.

وذكرت مجلة «ريسبكت» أن وحيد الله خان قتل الجندي التشيكي توماس بروتشازكا وأصاب جنديين آخرين بجروح في قاعدة شينداند الجوية في غرب أفغانستان في أكتوبر 2018.

وسلم نفسه فورا واستجوبه جنود أفغان وتشيكيون وأمريكيون إلى أن توفي في المستشفى بعد مدة قصيرة.

وأوردت المجلة نقلا عن تقرير لقيادة التحقيق الجنائي التابعة للجيش الأمريكي بأن خان تعرض لضرب وحشي متكرر خلال استجوابه.

توجيه الاتهامات

وأفادت المجلة نقلا عن مترجم أفغاني بأنه سمع صوت خان يصرخ ألما خلال التحقيق معه من قبل التشيكيين كما أنه تعرض للضرب على أيدي الجنود الأمريكيين.

وقال المدعي هينك أولما من مكتب النائب العام الإقليمي في مدينة برنو التشيكية لـ«فرانس برس» «نشرف على الإجراءات الجنائية»، من دون أن يقدم أي تفاصيل.

بدوره، ذكر وزير الدفاع التشيكي لوبومير ميتنار في تغريدة أن «السلطات الجنائية تتولى قضية الجنود الأربعة الذين تم توجيه اتهامات إليهم».

وذكرت «ريسبكت» بأنه تم توجيه اتهامات بالابتزاز العنيف والعصيان لجنديين من جنود قوات النخبة الأربعة. وأما الجنديان الآخران فاتهما بالإهمال والإخلال بالواجب.

وأضافت أن التحقيق جار بشأن ثمانية جنود أمريكيين على خلفية الحادثة نفسها، لكن من دون أن توجه لهم أي تهم بعد.

فيما خلص تحقيق للجيش الأسترالي في نوفمبر إلى أن قوات البلاد الخاصة المنتشرة في جنوب أفغانستان «قتلت بخلاف القانون» 39 مدنيا وسجينا أفغانيا.

- ينتشر الجنود التشيكيون في أفغانستان لمهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي

- أعلن الحلف في وقت سابق أنه سيسحب كامل قواته من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.

- اتهمت مجموعات حقوقية القوات الأجنبية بقيادة واشنطن بالتعذيب وارتكاب عمليات قتل خارج القضاء وجرائم حرب.

- ذكر تحقيق أن القوات الأجنبية «قتلت بخلاف القانون» 39 مدنيا وسجينا أفغانيا.