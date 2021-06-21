قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في فلسطين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. وأوضح إشتية خلال جلسة الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله، أن إسرائيل لم تتوقف عن عمليات القتل للأطفال الفلسطينيين، وكان آخرهم الطفل أحمد بني شمسة من بلدة بيتا التي تخوض مواجهة ضد الاستيطان. وطالب إشتيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- الذي حمل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها ضد الأطفال- بإدراج دولة الاحتلال على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وإخضاعها للمساءلة القانونية عن جرائمها.

في حين أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام عدد من المستوطنينن باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من القوات الإسرائيلية الخاصة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن المصادر قولها، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوس تلمودية وجولات استفزازية. وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال الشهر الماضي بين جنودإسرائيليين وفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال.