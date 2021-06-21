قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في فلسطين

في حين أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام عدد من المستوطنينن باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من القوات الإسرائيلية الخاصة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن المصادر قولها، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوس تلمودية وجولات استفزازية. وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال الشهر الماضي بين جنودإسرائيليين وفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال.
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