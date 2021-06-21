أوروبا تعتزم فرض عقوبات على بيلاروس

بيّن 3 وزراء خارجية لدول بالاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد ستوقع على حزمة عقوبات اقتصادية، تستهدف القطاعات المنتجة التي تعود بالفائدة على حكومة بيلاروس. وقال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، وهو في طريقه للقاء نظرائه: «بهذه الطريقة نريد أن نسهم في تجفيف التمويل الموجه للنظام»، مؤكدا أن الدول الـ27 سوف تتوصل لاتفاق سياسي.

وأوضح وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، للصحفيين أن 7 قطاعات ستتعرض لعقوبات، تتضمن منتجات التبغ والبوتاس والبترول والخدمات المالية. وأضاف: «أعتقد أن هذه هي العقوبات التي ستضر. أتمنى أن تضر بشدة، وتؤدي إلى إخضاع النظام تماما». ولفت «أسيلبورن» إلى أنه لم يتضح بعد متى سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة، قائلا: «نحن في حاجة لمزيد من الوقت، لترجمة الإجراءات على أرض الواقع».