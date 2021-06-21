أوروبا تعتزم فرض عقوبات على بيلاروس

وأوضح وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، للصحفيين أن 7 قطاعات ستتعرض لعقوبات، تتضمن منتجات التبغ والبوتاس والبترول والخدمات المالية. وأضاف: «أعتقد أن هذه هي العقوبات التي ستضر. أتمنى أن تضر بشدة، وتؤدي إلى إخضاع النظام تماما». ولفت «أسيلبورن» إلى أنه لم يتضح بعد متى سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة، قائلا: «نحن في حاجة لمزيد من الوقت، لترجمة الإجراءات على أرض الواقع».
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