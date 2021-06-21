إيران: واشنطن تخطط لإطالة أمد العقوبات

توصل تقرير إيراني صادر عن مركز البحوث البرلمانية الإيرانية، إلى أن الولايات المتحدة تعمل على خطة قانونية لجعل العقوبات على إيران طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن دمج العقوبات النووية وغير النووية. وأضاف التقرير أن واشنطن تستخدم أدوات مختلفة لمنع اقتصاد إيران من الاستفادة من رفع العقوبات، لافتا إلى أن رفع العقوبات سيتطلب 3 أشهر على الأقل. ويتزامن نشر التقرير مع أول خطاب اليوم للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي الذي قال «لن نسمح بمفاوضات استنزافية» في إشارة إلى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، مؤكدًا أن السياسة الخارجية لطهران لا تبدأ بالاتفاق النووي ولن تقتصر عليه. وأوضح الرئيس المتشدد أنه لن يتم ربط الظروف المعيشية للشعب الإيراني بالاتفاق النووي والمفاوضات. وأكد أن فريقه لن يتابع التفاوض بشأن النووي من أجل التفاوض فقط.



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