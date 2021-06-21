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إصابات جديدة بكورونا في طاجيكستان لأول مرة منذ يناير

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ابوظبي - سيف اليزيد - رصدت إصابات جديدة بفيروس المستجد في طاجيكستان وفق ما أفادت، اليوم الاثنين، السلطات بعدما أعلنت رسميا في يناير انتهاء الوباء.
وأعلنت الهيئة الحكومية المكلفة مكافحة كوفيد-19 هذا الأمر في بيان نقلته وكالة الأنباء العامة "خوفار".
وقالت الهيئة المسؤولة عن إجراءات الحد من كورونا إن السكان أظهروا "إهمالا يمكن أن يفضي إلى أي نوع من الأوضاع"، مشيرة خصوصا إلى عدم احترام إلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة.
وهذه الإصابات هي الأولى التي تعلن رسميا منذ العاشر من يناير في الجمهورية السوفياتية السابقة.
وبحسب الأرقام الرسمية، أحصت طاجيكستان 13 ألفا و308 إصابات بينها 90 وفاة منذ بدء انتشار الوباء في مارس 2020.
ونهاية يناير، أكد رئيس البلاد إمام علي رحمن أن الوباء انتهى في طاجيكستان، لكنه دعا إلى عدم إهمال "القواعد الصحية".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

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