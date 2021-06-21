قتيلان في حادث تصادم قطار وحافلة في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في حادث تصادم قطار بضائع وحافلة نقل في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث، أرسلت سيارات إسعاف ونقلت المصابين إلى مستشفيين في حلوان.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن الإصابات بسيطة، وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من الجسد.

ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول المصري، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء. وكانت الحافلة تقل نحو 30 شخصاً.