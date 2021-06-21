تحذير من نقص لقاح كورونا وسط موجة تفشٍ جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من نقص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في العديد من الدول الفقيرة فيما تشهد أفريقيا موجة ثالثة من تفشي الوباء.

وقال بروس أيلوارد كبير مستشاري المنظمة، التي تشارك في إدارة برنامج «كوفاكس» لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إن ما يزيد على نصف الدول الأكثر فقراً التي تتلقى الجرعات من خلال البرنامج ليس لديها ما يكفي من الإمدادات للاستمرار في حملات التطعيم.وأضاف أيلوارد، في إفادة صحفية، أن ما يزيد بكثير عن نصف هذه الدول الثمانين «لا يوجد لديها ما يكفي من جرعات اللقاح لمواصلة برامجها في الوقت الحالي»، في إشارة إلى آلية التزام السوق المسبق نحو الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وأوضح أن النسبة الفعلية ربما كانت «أعلى بكثير».

وتابع قائلاً إن الجرعات لدى بعض تلك الدول نفدت بالكامل.

يأتي النقص، الناجم جزئياً عن التأخر في التصنيع والإمدادات من الهند، تزامناً مع زيادة الإصابات والوفيات في جميع أنحاء أفريقيا في ظل موجة ثالثة من العدوى.