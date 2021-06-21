إما اللقاح وإما السجن.. الرئيس الفلبيني يهدد شعبه!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 5 ثواني

بينما تكافح آسيا واحدة من أسوأ موجات تفشي كورونا، بإجمالي إصابات بلغ 1.3 مليون فضلا عن 23 ألف وفاة، خرج الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، مهددا بسجن من يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال دوتيرتي في كلمة نقلها التلفزيون اليوم الإثنين بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال في عدد من مواقع التطعيم في العاصمة مانيلا: ”أنت تختار.. اللقاح أو السجن“.

وتتناقض تصريحات دوتيرتي مع تصريحات مسؤولي الصحة الذين قالوا إنه بينما يتم حث الناس على تلقي اللقاح إلا أنه طوعي.

وقال دوتيرتي: ”لا تفهموني خطأ، هناك أزمة في هذا البلد… أنا منزعج فحسب من عدم استجابة الفلبينيين للحكومة“.

وحتى 20 يونيو/ حزيران، قامت السلطات الفلبينية بتطعيم 2.1 مليون شخص بالكامل وهو ما يعني أن البلاد لا تزال بعيدة عن هدف الحكومة المتمثل في تطعيم ما يصل إلى 70 مليونا هذا العام في بلد يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة.