“فيديو مروع” لقطار دهس “أوتوبيس” لنقل العمال جنوب القاهرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 10:31 مساءً

لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 26 آخرين فى حادث تصادم وقع بين قطار وحافلة نقل عمال تابعين لأحد المصانع، فى منطقة كفر العلو فى حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدينة والشرطة إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفيات فيما بدأت السلطات في إزالة آثار التصادم.

كما قررت وزارة النقل تشكيل لجنة للتحقيق العاجل ومعرفة ملابسات الحادث.

وكشف مصدر مطلع في هيئة السكة الحديد أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث التصادم، وستشكل لجنة فنية من الهيئة، لإرسالها إلى مقر الحادث، للوقوف على كافة الأسباب والتفاصيل الخاصة به.

وقال مصدر مطلع، إن جميع الوفيات نساء، بينهن جثتان مجهولتان، كما أن المصابين من النساء، وهن عاملات في مصنع ملابس.

وكانت مصر قد شهدت عدة حوادث قطارات مأساوية خلال الآونة الأخيرة حيث وقع في مارس الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوب البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.