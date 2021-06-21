البيت الأبيض: لا نية لبايدن الاجتماع مع رئيسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعدما صرّح الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليوم الإثنين بأنه لا يريد لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد البيت الأبيض أن بايدن لا يخطط للاجتماع مع رئيسي، ويتطلع لمعرفة إلى أين وصلت المفاوضات النووية مع طهران.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي إنه “لا توجد حاليا أي نية للرئيس بايدن للقاء القادة الإيرانيين المنتخبين حديثا”، مشيرة إلى أن “صانع القرار الرئيسي في طهران هو المرشد الأعلى علي خامنئي”.

وأضافت: “المفاوضون اختتموا جولة سادسة من المحادثات حول كيف يمكن لإيران والولايات المتحدة العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، وإن البيت الأبيض سيتطلع إلى رؤية إلى أين يذهب ذلك”.

من جهته، أكد رئيسي أنه “ليس مستعدا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، حتى في حال رفع العقوبات والعودة الى الاتفاق النووي”.

وقال: “لا تفاوض على البرنامج الصاروخي والقضايا الإقليمية”، مشيرا إلى أن “طهران لن تتفاوض على أي قضية خارج إطار الاتفاق النووي”.