قطر تسعى لتوفير مليون لقاح ضد كورونا لتطعيم مشجعي كأس العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعتين

قالت دولة قطر، أنها تسعى لتوفير حوالي مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا و ذلك من أجل تلقيح المشجعين الذين سيحضرون لتشجيع منتخباتهم في مونديال كأس العالم 2022.

وأعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إنه بسبب احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، فإن قطر تجري مفاوضات حاليا مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم.

وأضاف أن قطر لن تسمح بدخول الجماهير للملاعب بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس.

وتابع رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

وسجّلت قطر نحو 220 ألف إصابة بالفيروس بينها 583 حالة وفاة وتعمل حاليا على إعادة الحياة إلى طبيعتها مع التراجع عن بعض الإغلاقات التي فرضتها في وقت سابق لوقف انتشار الفيروس.

يذكر أن دولة قطر تستضيف كأس العالم “قطر 2022” حيث أنشأت قطر أحدث الملاعب علي مستوي العالم و التي تحتوي علي مكيفات عملاقة من أجل راحة المشجعين.