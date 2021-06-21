قيادي في مليشيا “النمر” الموالية لروسيا يدعو فقراء سوريا إلى “الموت بصمت”!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 9:46 مساءً

تتوالى ويلات الحرب التي جرها نظام الاسد وحلفاؤه على رؤوس السوريين من معارضين وموالين بلا استثناء.

فكل يوم يمر، تبرز مشاكل وصعوبات جديدة تهدد حياة الطبقة الفقيرة والتي باتت أكثرية اليوم في سوريا، فبالإضافة للعقوبات الدولية، لا يزال النظام بمليشياته وأمراء حربه ينهش بما تبقى بين أيدي السوريين العالقين في مناطق حكمه.

واليوم فجر أحد القياديين في “الفرقة 25” المدعومة روسياً، المعروفة باسم “قوات النمر”، مفاجأة من العيار الثقيل بحضه الموالين للنظام السوري على الهجرة ومغادرة البلاد، داعياً إياهم إلى الاستعداد للأسوء.

وأكد “سليمان شاهين” قائد إحدى مجموعات “فوج الشواهين” في منشور على صفحته في موقع “فيسبوك”، أن الأيام القادمة ستكون أسوء بكثير من الفترة التي مضت، وأن الأشهر “الذهبية” مرت، حسب وصفه.

ودعا “شاهين” الفقراء إلى “الموت بصمت” دون إثارة الضجيج بمنشورات التواصل الاجتماعي، مضيفاً: “إنه قانون الغاب، والبقاء سوف يكون للأقوى، كل يوم بيمر رح تترحموا فيه على الذي قبله”.