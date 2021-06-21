متحور “دلتا” من كورونا يجتاح 92 دولة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعتين

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن عدد الدول التي تم تسجيل فيها إصاباب بمتحور دلتا من فيروس كورونا، والتي تعتبر أخطر السلالات المتحوزة.

قالت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف إن متحور “دلتا” من فيروس كورونا المكتشف في الهند، تم تسجيله في 92 دولة حتى الآن.

وأضافت: “دلتا” يثير قلقا خاصا لأنه معد بشكل أكبر وينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، وهذا يرجع أيضا إلى عدم الامتثال لتدابير الوقاية الاجتماعية والصحية في مختلف البلدان”.

أعلن الأطباء في الهند في وقت سابق عن قائمة بالأعراض الخطيرة التي تتميز بها سلالة فيروس كورونا الهندية الجديدة “دلتا بلس”.

وسجلت ولاية ماهاراشترا الهندية، الأحد، 20 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها “دلتا بلس”، لم يعرفها العالم من قبل.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت ما يقارب الـ30 مليون إصابة، وأكثر من 388 ألف حالة وفاة.

وما يجعل “متحور دلتا” مقلقا أن سرعة انتشاره كبيرة، مقارنة مع المتحورات السابقة، إذ تشير الدراسات إلى أن “قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنحو 40- 60 بالمئة”.

كما تبرز البيانات الحديثة في إنجلترا أن خطر الدخول إلى المستشفى يتضاعف بعد الإصابة بمتحور دلتا (مقارنة مع متحور ألفا)، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات صحية أخرى.