55 مليون جرعة لقاح “كورونا” مقدمة من البيت الأبيض إلى هذه الدول والمناطق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 8:43 مساءً

استعرض البيت الأبيض اليوم الإثنين خطة لتقديم 55 مليون جرعة لقاح للوقاية من مرض كورونا عالميا، وستخصص نسبة 75% من الجرعات أي نحو 41 مليون جرعة لبرنامج كوفاكس العالمي للقاحات، وسيقدم البيت الأبيض نحو 14 مليون جرعة لمناطق لها الأولوية منها الضفة الغربية وغزة والعراق وكولومبيا والأرجنتين وأوكرانيا.

كما سيتم تقديم 14 مليون جرعة تقريبا لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ونحو 16 مليون جرعة لآسيا وحوالي عشرة ملايين جرعة لأفريقيا.

وتحقق الخطة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشاركة 80 مليون جرعة لقاح أمريكية الصنع مع مختلف أرجاء العالم. وكان بايدن قد حدد هذا الشهر أولوياته للجهات التي ستحصل على 25 مليون جرعة كدفعة أولى لتحقيق هذا الهدف.