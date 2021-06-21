بنيامين نتنياهو يقتني هاتفا شخصيا للمرة الأولى بعد 12 عاما

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 3 ساعات

لأول مرة منذ 12 عاما، عمل خلالها رئيسا للوزراء دون أن يحمل هاتفا شخصيا، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو اقتناء هانف محمول.

وقالت صحيفة عبرية إنه على مدى سنوات عديدة ربما كان نتنياهو هو الشخص الوحيد في إسرائيل الذي لم يكن لديه هاتف محمول.

وأضافت أنها علمت أن رئيس الوزراء السابق يفتخر حاليا بهاتف ذكي جديد وشخصي، وكما هو متوقع فإن قلة من الناس يعرفون رقم نتنياهو الجديد.

وبالعودة إلى عام 2014، تطرق نتنياهو بشكل غير مباشر إلى مسألة حيازة هاتف ذكي، عندما كان يستعد لمقابلة على إحدى الشبكات الأمريكية وسمع وهو يقول لرجاله قبل بدء التصوير: “أنا لا أفهم العالم الجديد”.

ويقول أصدقاؤه إن آخر مرة امتلك فيها نتنياهو هاتفا شخصيا كانت في عام 2009، وفي ذلك الوقت، فقد جهازين وأخبره من حوله أنه لا يحتاج إلى الجهاز على أي حال.

ويوم الأحد الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على منح الثقة لرئيس حزب “يمينا” نفتالي بينيت، لتشكيل الحكومة الجديدة، ليطوي بذلك 12 عاما متواصلة من حكم نتنياهو، الذي أعلن بعدها أنه سيقود المعارضة لإسقاط حكومة بينيت خلال فترة وجيزة.