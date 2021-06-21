شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن لا يخطط للاجتماع مع زعماء إيرانيين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الاثنين إنه لا توجد حاليا أي خطط للرئيس جو بايدن للقاء الزعماء الإيرانيين الجدد، مشيرة إلى أن صانع القرار الرئيسي في طهران هو الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي ولا يزال كذلك.

وقالت ساكي للصحفيين إن المفاوضين اختتموا جولة سادسة من المحادثات حول كيفية عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإن البيت الأبيض يتطلع لمعرفة إلى أين وصلت المحادثات.