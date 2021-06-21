اخبار العالم

لأول مرة.. عربية تتولى منصب نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر لأول مرة.. عربية تتولى منصب نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورد على حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي، أصبحت أول مواطنة عربية تتولى منصب نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي.
وأوضح في تغريدة عبر "تويتر" أن "غيداء ولدت في مدينة الناصرة أكبر مدينة عربية في إسرائيل، وتم اختيارها من بين المائة شخصية المؤثرة في البلاد"، مشيرا إلى أنه في خطابها الأول قبل عدة أيام قالت:"أنا أقف هنا متساوية بين متساوين".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا