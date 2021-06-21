قصف تركي عنيف يستهدف قرى بدهوك العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعلن مسؤول محلي في محافظة دهوك، اليوم الأثنين، عن تعرض عدة قرى في شمال العراق إلى قصف تركي عنيف.

تسبب القصف في أضرار مادية وانقطاع تام للطاقة الكهربائية بعدة قرى.

وقال سربست صبري، مدير ناحية كاني ماسي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، لـ"الخليج 365"، إن "المدفعية التركية نفذت اليوم قصفاً طال أربع قرى حدودية يقطنها العشرات من العوائل".

واضاف أن تلك المناطق تبعد نحو 5 كم عن ناحية كاني ماسي، وقد شوهد ارتفاع اعمدة الدخان وانهيار منزل برمته في قرية (قمرية) التي يقطنها نحو 34 عائلة ولكن لم يتسنى لنا لغاية الآن التأكد من وقوع خسائر بشرية.

ولفت صبري، إلى أن القصف المدفعي تسبب في سقوط خطوط ناقلة للطاقة الكهربائية ما تسبب بانقطاع تام للتيار عن تلك المناطق وشلل تام لحركة المارة والتنقل ما بين تلك القرى.

ومنذ نحو عام، شنت القوات التركية أربع عمليات عسكرية كبرى، كان أخرها في 23 من أبريل/نيسان، الماضي، استهدفت مناطق عراقية في الشريط الحدودي المحاذي لإقليم كردستان، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.

وتسببت العمليات العسكرية الأخيرة، في مقتل العشرات من سكان تلك المناطق وتهجير العديد من القرى وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أجرى الشهر الماضي، زيارة غير مشروعة إلى شمال العراق تفقد من خلالها القطعات العسكرية التركية مما حدا بالحكومة العراقية لتوجيه مذكرة احتجاج إلى السفير التركي في بغداد.

وأعلن خلوصي، خلال تلك الزيارة، سعي بلاده إلى إنشاء ثلاث مقار عسكرية في شمال العراق ليصل مجموعها الكلي إلى 15 قاعدة متبوعة بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة الأخرى.

