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السعودية.. "شؤون الحرمين" تؤكد جاهزيتها لموسم الحج

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. "شؤون الحرمين" تؤكد جاهزيتها لموسم الحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اكتمال منظوماتها الخدمية والاحترازية والتقنية استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للعام الجاري ١٤٤٢هـ.

 

وأشارت إلى أن تلك المنظومات ستعمل معاً للخروج بحج متميز تُراعى فيه أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة البيئية، وسيرافق ذلك جهوداً مشتركة مع الجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن كافة.

 

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين أن السعودية بقيادتها الحكيمة تحرص على إقامة شعائر الله- عز وجل-، ولم تدخر جهداً أو مقدراً من مقدراتها لضمان الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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