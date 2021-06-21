شكرا لقرائتكم خبر 13 حملة تطوعية سعودية لمكافحة العمى بعدن والمكلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 13 حملة طبية تطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينتي عدن والمكلا، استفاد منها 13,547 فردا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية.

وبلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجريت خلال الحملات 4,000 عملية، بالإضافة إلى صرف 8,000 نظارة وعدسة طبية وتوزيع 17,080 من الأدوية وقطرات العيون.

وواصل المركز حملته الطبية ضمن مشروع مكافحة العمى بباكستان، حيث أجرى 4 آلاف كشف طبي و400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وصرف 400 نظارة طبية في مدينة كراتشي، فيما أجري 4,100 كشف طبي و402 عملية جراحية.

وفيما وزع المركز أمس 4,254 سلة غذائية للاجئين الروهينجا، استفاد منها 21,270 فردا، سلم دفعة من المساعدات الطبية لوزارة الصحة اليمنية، شملت 10 أطنان و200 كجم من أدوية الطوارئ لمستشفى الصداقة بمدينة عدن.