شكرا لقرائتكم خبر الإعدام 4 مرات لقاضي داعش بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أمس، «إن محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى ضد مجرم إرهابي عمل بما يسمى القاضي الشرعي لعصابات داعش الإرهابية، وأصدرت أحكامها بالإعدام أربع مرات شنقا حتى الموت بحقه، كما أصدرت حكما خامسا بحقه بالسجن المؤبد وفق قانون الإرهاب العراقي».
وأضاف البيان «إن المجرم اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي، وخطف أحد المواطنين».
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