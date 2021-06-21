شكرا لقرائتكم خبر الإعدام 4 مرات لقاضي داعش بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة عراقية بإنزال عقوبة الإعدام أربع مرات شنقا حتى الموت بحق ما يسمى بالقاضي الشرعي لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أمس، «إن محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى ضد مجرم إرهابي عمل بما يسمى القاضي الشرعي لعصابات داعش الإرهابية، وأصدرت أحكامها بالإعدام أربع مرات شنقا حتى الموت بحقه، كما أصدرت حكما خامسا بحقه بالسجن المؤبد وفق قانون الإرهاب العراقي».

وأضاف البيان «إن المجرم اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي، وخطف أحد المواطنين».