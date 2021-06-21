شكرا لقرائتكم خبر عون: لم نيأس من حل الأزمة في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس عدم اليأس من وصول المبادرات إلى حل في الأزمة السياسية شرط عدم المساس بالدستور. وقال عون خلال استقباله النائب جميل السيد في قصر بعبدا «على الرغم من كل ما يجري فإنه لم ييأس من وصول المبادرات إلى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي ناطها إلى السلطات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية».



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