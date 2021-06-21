الاتحاد الأوروبي: مفاوضات النووي الإيراني صعبة

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وأعرب في تصريحات لقناة العربية أمس عن أمله بألا يؤدي تغيير القيادة في إيران وانتخاب إبراهيم رئيسي المتشدد رئيسا خلفا لحسن روحاني، إلى تعطيل جهود التوصل لاتفاق.
وقال «نأمل ألا تؤثر نتائج الانتخابات على سير مباحثات فيينا»، وشدد على أن العودة للاتفاق النووي هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة للاتحاد.
بالتزامن، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن الجزء الصعب من المباحثات ما زال قائما، إلا أنه أعرب عن أمله في التوصل لاتفاق خلال عمل الحكومة الحالية. ووصف الرئيس المنتخب بأنه واقعي وعقلاني للغاية، وقال إن موقف بلاده لن يتغير حتى بعد انتقال السلطة، في أغسطس.
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