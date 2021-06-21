شكرا لقرائتكم خبر رئيسي في أول ظهور: سندعم المفاوضات النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال في مؤتمره الصحفي الأول بعد فوزه بالانتخابات «سندعم المفاوضات التي تضمن مصالحنا الوطنية، ولكن لن نسمح بأن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات».
وشدد على أن إدارته حريصة على «إلغاء كل إجراءات العقوبات المفروضة ضد إيران»، وقال، وفقا لما نقلته قناة «العالم» الإيرانية الناطقة بالعربية «الفريق المفاوض سيتابع مهامه ويقدم لنا تقاريره، وعلى الولايات المتحدة إلغاء العقوبات الظالمة كافة».
وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، قال «سنركز في حكومتنا على القضايا الاقتصادية وتوفير السيولة النقدية ورفع الإنتاج».
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