شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن الفائزين بجائزة أمناء المدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن الفائزين بجائزة أمناء مكتبات المدارس لعام 2021.

اشتملت الجائزة على فئتين، فئة أمناء مكتبات المدارس الحكومية وفئة أمناء مكتبات المدارس الخاصة، وفاز في الفئة الأولى هند العتيقي، مدرسة مدينة خليفة في أبوظبي «المركز الأول»، وإكرامي أحمد سيد، مدرسة الثانوية النموذجية في الشارقة «المركز الثاني»، وعفراء اليماحي، مدرسة الظيت في رأس الخيمة «المركز الثالث». وفاز في الفئة الثانية سونيا النحوي، مدرسة أسبن هايتس البريطانية في أبوظبي «المركز الأول»، وتيجي باتن، مدرسة الراحة الدولية في أبوظبي «المركز الثاني»، وجيسيكا شيرنيك، المدرسة الألمانية الدولية في دبي «المركز الثالث»، وذهب التكريم الخاص إلى جيريكو ديانا، مدارس القمة الدولية في أبوظبي.

وفي معرض تعليقها على الجائزة، ذكرت شموس ماجد بن فارس، مستشار التطوير الاستراتيجي بالأمانة العامة للمجلس: «لأمناء مكتبات المدارس دور أساسي في غرس محبة الأدب في نفوس الطلبة، وإثراء معرفتهم وثقافتهم، وقد بذلوا أقصى ما في وسعهم في هذه الأوقات العصيبة، التي نواجه فيها تحديات كبيرة، بهدف الارتقاء بمعايير التعليم وتمكين الطلبة من خلال اكتساب المعرفة».

وقالت إيزابيل أبو الهول، المديرة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء في المؤسسة: «إن لدى أمناء مكتبات المدارس فرصة ذهبية لتشجيع الصغار على قراءة الكتب من أجل المتعة، فنحن نعلم أن ذلك من أثمن الهدايا التي يمكن أن نقدمها للجيل القادم»، وأضافت، «أن القراءة من أجل المتعة تعمق معرفة الأجيال وفهمهم للعالم، وتعزز مهارات التفكير النقدي لديهم، وإن قيمتها لا تقتصر على الأهداف الأكاديمية، بل تتعداها إلى حياة أفضل على المدى الطويل».