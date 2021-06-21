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رئيس وزراء النمسا يطالب ب"قنوات مفتوحة " مع روسيا

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محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

 أكد المستشار سيباستيان كورتس، رئيس وزراء النمسا، أهمية الحوار مع روسيا، ودعا لإجراء حوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"على الرغم من كل الخلافات".

 

ولفت المستشار كورتس إلى وجود مجالات يكون فيها التعاون بين الجانبين منطقيا، لافتا إلى ملف مكافحة تغير المناخ، ومكافحة تفشي وباء کورونا المستجد.

 

وقال كورتس "لن يكون هناك سلام في أوروبا إلا مع روسيا وليس ضدها ..علينا أن نبقى قنوات الحوار مفتوحة."

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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