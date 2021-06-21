الكويت تسجل 1935 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7 وفيات

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

سجلت دولة الكويت 1935 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية / كونا / إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 340967 ومجموع حالات الوفاة إلى 1877.

وأضاف إنه تم أيضا تسجيل 1408 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 321293 موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 23ر94 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة 227 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 17797.