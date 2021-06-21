‏الارياني: تصعيد مليشيا الحوثي لهجماتها الارهابية تقويض لجهود التهدئة ورفض صريح للحلول السلمية‏

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

اكد معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، ان تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران مؤخراً لعملياتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، واستهدافها المتواصل للأحياء السكنية في المناطق المحررة، وهجماتها الإرهابية المتعمدة على المدنيين والاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقويض لجهود التهدئة ورفض صريح للحلول السلمية‏.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان هذا التصعيد الهستيري والخطير يؤكد مضي مليشيا الحوثي في مخططها الانقلابي، وانقيادها الكامل خلف الأجندة الايرانية وسياساتها التدميرية الرامية لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة، والاستهتار بالإجماع الدولي والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن‏".

واضاف الارياني "ان التصعيد العسكري يتزامن مع تحركات حوثيةعلى الأرض لفرض الانقلاب كامر واقع عبر توسيع عمليات تجنيد الاطفال وغسل عقولهم عبر المراكز الصيفية، وتحريف المناهج الدراسية، والعبث بالهوية الوطنية، وتغيير التركيبة السكانية، واستهداف النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين‏".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذا التصعيد، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي للانصياع لجهود التهدئة، ودعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الأنشطة الارهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.