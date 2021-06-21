شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مصر والعراق وفلسطين من بين دول ستتسلم 55 مليون جرعة لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين قائمة الدول التي ستتسلم 55 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية سابقا بشكل مفصل عن خطط تسليم الدفعة الأولى من اللقاحات والبالغة 25 مليون جرعة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه سيتم توزيع ثلاثة أرباع ال 80 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر مبادرة كوفاكس التي تدعمها منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ومع ذلك ، تشير وكالة بلومبرج إلى أن هذا الإعلان، يمثل تراجعا عن الالتزام الأولي لإدارة الرئيس بايدن، التي تعهدت في وقت سابق بتوزيع 80 مليون جرعة بنهاية حزيران/يونيو، وتتعهد الآن فقط بـ "تخصيصها" بحلول ذلك الوقت ، مشيرة إلى أن شحنات الجرعات ستمتد إلى تموز/يوليو أو ما بعده.

ويرجع هذا التأخير في توزيع الجرعات بشكل جزئي إلى استمرار مراجعة السلامة والفعالية التي تجريها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لنحو 60 مليون جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية، والتي كان من المفترض أن تشكل الجزء الأكبر من ال 80 مليون جرعة.

ولم يحدد البيت الأبيض ما نوع اللقاح الذي سيتم التبرع ب 55 مليون جرعة منه، وبدلاً من ذلك قال إنه سيتم الإعلان عن ذلك لاحقا، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس المعايير اللوجيستية والتنظيمية وغيرها من المعايير الخاصة بكل منطقة وبلد.

وذكر البيان أن نحو 41 مليون جرعة من إجمالي ال 55 مليون جرعة، سيتم توزيعها عبر مبادرة كوفاكس.