شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تشهد قفزة في إصابات كورونا والإجمالي 1935 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الاثنين تسجيل 1935 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 340967 فيما سجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1877.

وأضاف الدكتور السند أنه تم أيضا تسجيل 1408 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 321293 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 23ر94 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة 227 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 17797.