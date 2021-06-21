شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: إرهاب الحوثي المستمرة رفض صريح للسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني أن تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران مؤخرا لعملياتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، واستهدافها المتواصل للأحياء السكنية في المناطق المحررة، وهجماتها الإرهابية المتعمدة على المدنيين والاعيان المدنية في المملكة ، يمثل تقويضا لجهود التهدئة ورفض صريح للحلول السلمية.

وأضاف وزير الاعلام اليمني أن التصعيد العسكري يتزامن مع تحركات حوثية على الأرض لفرض الانقلاب كامر واقع عبر توسيع عمليات تجنيد الأطفال وغسل عقولهم عبر المراكز الصيفية،وتحريف المناهج الدراسية،والعبث بالهوية الوطنية،وتغيير التركيبة السكانية،واستهداف النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين

وطالب الإرياني ، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذا التصعيد، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي للانصياع لجهود التهدئة ، ودعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الأنشطة الارهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي