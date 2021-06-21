وزير خارجية إسرائيل يلتقي السفير الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، مع السفير الإماراتي لدى تل أبيب محمد آل خاجة.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر، إنه:" "التقيت اليوم في الكنيست بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في إٍسرائيل محمد آل خاجة".

وأضاف: "سأقوم الأسبوع المقبل بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات من أجل تعزيز العلاقات بين بلدينا وشعوبنا".

ومن جهتها قالت سفارة دولة الإمارات في إسرائيل في تغريدة على موقعها بتويتر، إنه:" التقى السفير محمد آل خاجة ووزير خارجية إسرائيل ورئيس الوزراء بالنيابة يائير لابيد ".

وأضافت: "أطلقت الاتفاقية الإبراهيمية حقبة من التعاون الثنائي لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة.. وسنواصل التعاون في مختلف المجالات لمصلحة شعوبنا".