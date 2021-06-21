أوروبا تدعو لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي للسودان وإثيوبيا، بيكا هافيستان، الإثنين، إلى التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل الشروع في الملء الثاني للسد الإثيوبي.

وقال هافيستان، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء "حكومية"، إن "الإثيوبيون يخططون لبدء الملء الثاني في الصيف الجاري ولكن من المهم التوصل على الأقل لاتفاق ولو انتقالي حول الملء الثاني".

وتابع :"هناك حاجة لتوفير معلومات من جانب إثيوبيا واتفاق بين الدول الثلاث على الجوانب الفنية والعملية لتشغيل السد".



وأكد أن الاتحاد الأوروبي يمكنه القيام بدور إيجابي والمساعدة على الصعيدين السياسي والفني للوصول لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بقدرته مع الاتحاد الأفريقي على مساعدة الدول الثلاث للوصول إلى حل في ملف سد النهضة.

وأشار المبعوث الأوروبي إلى "وجود نقص في المعلومات الفنية، لذلك يشعر السودان بالقلق لأن تدفق المياه قد يؤدي إلى إتلاف البنيات التحتية مما يدفع الخرطوم للمطالبة بضمانات أن يكون الملء آمنا".

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

وفي المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ولا تزال مفاوضات سد النهضة تواجه جمودا إثر خلافات حول آلية التفاوض، وسط عزم إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني للسد، بينما يقود رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول إلى اتفاق.

