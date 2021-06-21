اخبار العالم

رئيس وزراء النمسا يطالب ب"قنوات مفتوحة " مع روسيا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء النمسا يطالب ب"قنوات مفتوحة " مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

 أكد المستشار سيباستيان كورتس، رئيس وزراء النمسا، أهمية الحوار مع روسيا، ودعا لإجراء حوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"على الرغم من كل الخلافات".

 

ولفت المستشار كورتس إلى وجود مجالات يكون فيها التعاون بين الجانبين منطقيا، لافتا إلى ملف مكافحة تغير المناخ، ومكافحة تفشي وباء کورونا المستجد.

 

وقال كورتس "لن يكون هناك سلام في أوروبا إلا مع روسيا وليس ضدها ..علينا أن نبقى قنوات الحوار مفتوحة."

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا