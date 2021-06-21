شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء النمسا يطالب ب"قنوات مفتوحة " مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المستشار سيباستيان كورتس، رئيس وزراء النمسا، أهمية الحوار مع روسيا، ودعا لإجراء حوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"على الرغم من كل الخلافات".



ولفت المستشار كورتس إلى وجود مجالات يكون فيها التعاون بين الجانبين منطقيا، لافتا إلى ملف مكافحة تغير المناخ، ومكافحة تفشي وباء کورونا المستجد.

وقال كورتس "لن يكون هناك سلام في أوروبا إلا مع روسيا وليس ضدها ..علينا أن نبقى قنوات الحوار مفتوحة."