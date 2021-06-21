شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 1212 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و14 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة وتعافي 1510 حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10584 حالة منها 1489 حالة حرجة.



وأوضحت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية وبثتها وكالة الأنباء السعودية / واس / أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 475403 حالات كما بلغ عدد حالات التعافي 457128 حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7691 حالة.