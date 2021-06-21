شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مصرع 4 عمال وإصابة 26 في حادث تصادم قطار بحافلتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 4 عمال مصرعهم، وأصيب 26 آخرين في حادث تصادم قطار بحافلتين تقلان عمالاً في منطقة "كفر العلو" في مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة أثناء مرورهما على شريط السكة الحديد.

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت في وقت سابق الإثنين، باصطدام قطار بحافلتين تقلان عمالاً في منطقة "كفر العلو" في مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة أثناء مرورهما على شريط السكة الحديد.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.