شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يقدم 14 مليون جرعة لقاح للضفة الغربية وغزة والعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض البيت الأبيض الإثنين، خطة لتقديم 55 مليون جرعة لقاح للوقاية من مرض «كوفيد-19» عالمياً من بينها نحو 14 مليون جرعة «لمناطق لها الأولوية» منها الضفة الغربية وغزة والعراق وكولومبيا والأرجنتين وأوكرانيا.

وستخصص نسبة 75 في المئة من الجرعات أي نحو41 مليون جرعة لبرنامج "كوفاكس" العالمي للقاحات على أن يتم تقديم 14 مليون جرعة تقريباً لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ونحو 16 مليون جرعة لآسيا وحوالي عشرة ملايين جرعة لإفريقيا.

وتحقق الخطة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشاركة 80 مليون جرعة لقاح أمريكية الصنع مع مختلف أرجاء العالم. وكان بايدن قد حدد هذا الشهر أولوياته للجهات التي ستحصل على 25 مليون جرعة كدفعة أولى لتحقيق هذا الهدف.

(رويترز)