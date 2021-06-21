شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 21 وفاة و495 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 21 وفاة جراء فيروس كورونا الاثنين، ارتفاعاً من 17 في اليوم السابق، في حين تراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس من 881 إلى 495 حالة.

وفي المجمل سجلت إيطاليا 127291 وفاة بسبب كوفيد-19 منذ ظهور الجائحة في فبراير/شباط العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم. وسجلت البلاد 4.25 مليون إصابة حتى الآن.