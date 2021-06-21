شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري المصري يبحث في جوبا التعاون في ملفات المياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”:

وصل وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، على رأس وفد رسمي، الاثنين، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، في مستهل زيارة رسمية، تستمر 5 أيام.

وكان في استقباله لدى وصوله ماناوا بيتر، وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، وأعضاء بعثة الري المصرية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بجنوب السودان.

ومن المقرر أن يناقش عبد العاطي وماناوا بيتر، التعاون في مجالات إدارة المياه، وسير العمل في عدد من المشروعات، التي تنفذها مصر هناك، إلى جانب افتتاح مشروعات تم تنفيذها؛ لخدمة أهالي جنوب السودان، وكذلك الاتفاق على الخطوات المستقبلية، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية المقترحة، كما سيلتقي عبد العاطي بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في جنوب السودان.

وصرّح عبد العاطي، أن هذه الزيارة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين، لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين في جنوب السودان.

وأشار عبد العاطي، إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة، تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي تعود بالنفع المباشر على جنوب السودان. وأكد ماناوا بيتر، عمق العلاقات بين بلاده ومصر، وتطلعه لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.