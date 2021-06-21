شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يفتتح «آراب هيلث» و«ميدلاب الشرق الأوسط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أمس الإثنين، معرضي الصحة العربي «آراب هيلث»، وميدلاب الشرق الأوسط 2021، بتواجد عالمي واسع النطاق ضم 1500 شركة عارضة من أهم الشركات في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأبرز المختبرات الطبية الرئيسية من 62 دولة حول العالم.

وأكد سموّه في مستهل جولته في المعرض أن «دبي مستمرة في دعم القطاعات الحيوية المختلفة، والقيام بدور مؤثر في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، وأن تنظيم هذا الحدث الكبير ضمن الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم، يعد برهاناً على نجاح جهود الإمارة في احتواء تداعيات الأزمة العالمية وعودة الأنشطة الاقتصادية فيها إلى طبيعتها، وسط أجواء صحية آمنة بفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المطبقة. ويسعدنا أن نرى هذا العدد الضخم من المشاركات العربية والدولية في المعرض وهي دليل على الثقة التي تتمتع بها دبي عالمياً كمركز رئيس لأنشطة المعارض والمؤتمرات في المنطقة».

وأضاف سموّه: «الأداء القوي لأنشطة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات هو مؤشر إيجابي على حيوية اقتصاد دبي التي تحتل مركزاً رئيسياً للتجارة والابتكار والتكنولوجيا في المنطقة والعالم، حيث تستضيف سنوياً معارض عالمية ضمن مختلف التخصصات، بهدف فتح المجال لتطوير الأعمال حول العالم، وتمكين المشاركين من اللقاء واكتشاف فرص جديدة للنمو».

رافق سموّه خلال الافتتاح، عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، و هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وعوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، و الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، و الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وحرص سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على التوقف عند عدد من الأجنحة العربية والعالمية المشاركة في الحدث الكبير ومنها: أجنحة المملكة العربية السعودية، والكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، حيث اطلع سموّه على جانب من جهود الدول المشاركة في مجال تطوير القدرات الطبية وخدمات الرعاية الصحية، كما حرص سموّه على التعرف إلى أهم ما تقدمه الشركات العالمية الكبرى المشاركة في المعرض في مجال خدمات وحلول وتقنيات الرعاية الصحية والتشخيص والعلاج ومن بينها شركات: فيليبس، ودراجر، وروش، وبيكمان كولتر.

ومن بين الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض، توقف سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عند جناح وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث استمع سموّه إلى شرح حول ما تقدمه الوزارة من خلال هذا التجمع العالمي المتخصص من خدمات صحية مبتكرة، كما اطلع سموّه على أهم ملامح المشاريع الوقائية والعلاجية التابعة للوزارة والمتوافقة مع أحدث التقنيات الطبية العالمية، كذلك التطبيقات الذكية المدمجة في الخدمات الصحية، بالشراكة مع القطاع الخاص مع استشراف مستقبل الرعاية الصحية والعمل على تلبية متطلباتها على أحسن وجه ممكن.

كذلك زار سموّه جناح هيئة الصحة في دبي، حيث استمع إلى شرح حول ما تقدمه الهيئة هذا العام من خلال المعرض والذي يركز بصورة كبيرة على استعراض جهودها في مكافحة جائحة «كوفيد-19»، وما اتبعته الهيئة من أساليب متطورة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما استمع إلى شرح حول ما تقدمه الهيئة من ابتكارات وحلول ذكية يتم من خلالها إدارة منظومتها الطبية فضلاً عن أهم مبادرات التحديث والتطوير التي تعكف الهيئة على تنفيذها حالياً وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وزار سموّه منصة مدينة دبي الطبية، حيث شهد إطلاق منصة C37 الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، والتي تهدف المدينة من خلالها إلى تقديم بيئة إكلينيكية مبتكرة ومرنة وتعزيز الارتقاء بأداء قطاع الرعاية الصحية عبر استقطاب أمهر الأطباء الزائرين من دول العالم لتضع خبراتهم في متناول المجتمع المحلي، وتتيح استكشاف آفاق جديدة للأطباء العاملين في الدولة سواء أصحاب الخبرة أو حديثي التخرج.

فعاليات مشتركة

ومن المتوقع أن تستقبل الفعاليات المشتركة للمعرض العالمي الذي يقام تحت شعار»بالأعمال نتحد ودفع الصناعة إلى الأمام«في قاعات مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2021، أكثر من 20 ألف شخص ومشاركة 1500 شركة من 62 دولة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الجديدة مع عودة قطاع الرعاية الصحية للانتعاش بعد التحديات والصعوبات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

وفي هذه المناسبة قال ووتر مولمان نائب الرئيس التنفيذي لشركة» إنفورما ماركيتس: «بصفتنا أكبر معارض قطاع الرعاية الصحية وصناعة المختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلدينا دور أساسي نلعبه في تطوير قطاع الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي والعالمي أيضًا، مؤكداً أن معرضي آراب هيلث» و ميدلاب الشرق الأوسط«، هما أكبر معرضين للرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم من خلالهما صفقات تزيد قيمتها عن 3.7 مليار درهم إماراتي خلال نسخة 2020، بزيادة سنوية بنسبة 3.7٪، كما ساهم المعرضين سويةً بأكثر من 756 مليون درهم في اقتصاد دبي من خلال الإنفاق المباشر وغير المباشر من قبل الزوار والشركات العارضة».

وأضاف مولمان: «تركت الأشهر الثمانية عشر الماضية أثراً سلبياً على كل قطاعات الأعمال في العالم، وليس فقط على قطاع الرعاية الصحية، لذا فإن فرصة إقامة المعرضين حضورياً وسط الاجواء الآمنة التي عززتها دبي، أمر مفيد جدا في دعم التعافي والانتعاش للقطاع الصحي في المنطقة والعالم».

توقيع اتفاقية الشراء الموحد

وفي إطار فعاليات المعرض الأضخم للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وعبدالرحمن العويس توقيع اتفاقية الشراء الموحد بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة في أبوظبي لتعزيز التعاون بينهم في مجال تفعيل آلية شراء موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات والنظم السارية لدى كل طرف، وأية مجالات أخرى يرونها مناسبة بشأن تعزيز هذا التعاون.

وتسهم الاتفاقية في التوصل إلى أفضل العروض للشراء من حيث الجودة والسعر، فضلاً عن سرعة التوريد لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث يتم تشكيل لجنة وطنية للتنسيق وتولى إدارة كافة متطلبات الشراء المختلفة.

قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، و عوض صغير الكتبي، والدكتور يوسف محمد السركال، والدكتور جمال محمد الكعبي.

ويمثل هذا التعاون اتفاقية إطارية شاملة لبناء منظومة تكاملية تشغيلية تجمع الجهات الحكومية المختصة بتوفير الرعاية الصحية لمجتمع دولة الإمارات من خلال بناء منظومة صحية عالمية متكاملة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية في المجال الصحي والاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

مؤتمرات جديدة

وكجزء من فعاليات مؤتمر الصحة العربي، يعقد هذا العام مجموعة من المؤتمرات الجديدة هي: مؤتمر الصحة العامة، ومؤتمر الصيدلة واكتشاف الأدوية، إضافة إلى عودة انعقاد مؤتمر الأشعة ومؤتمر النساء والتوليد ومؤتمر الجراحة ومؤتمر الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، ومن جهة أخرى، يبدأ جدول أعمال مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط اليوم بإدارة المختبرات وأمراض الدم،

كما ستشهد فعاليات المعرض مشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين، ونقاشات الطاولة المستديرة وإحاطات حول ما يشهده هذا القطاع من تطورات، بالإضافة إلى عرض المنتجات وتعزيز فرص التواصل، فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات الثنائية المجدولة مسبقاً مع التركيز في الوقت عينه على خلق الفرص وإقامة العلاقات الدائمة.

وستبقى المنصات الرقمية لكلا الحدثين متاحة للمشاركين الذين لم يتمكنوا من حضور المعرضين شخصياً لغاية 22 يوليو 2021، أي الشهر الذي يلي إقامة المعرض، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم للتواصل وإبرام الصفقات من جهة وبناء قاعدة جماهير مستهدفة من خلال تقنية مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.

وتبدأ فعاليات المعرضين رسمياً عند الساعة 10:00 من صباح أمس الإثنين ويختتمان فعالياتهما عند الساعة 5:00 من مساء الخميس 24 يونيو 2021.